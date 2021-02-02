В Николаевской области горит «Эпицентр» (фото)

По предварительной информации идет речь о поджоге

В городе Первомайск Николаевской области спасатели ликвидируют пожар в торговом центре «Эпицентр».

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар на площади около 800 м кв. возник в одноэтажном здании ТЦ «Эпицентр» 2 февраля в 12:58.

«Предварительно, жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к тушению привлечены 10 человек и 2 единиц техники ГСЧС. Дополнительно к месту пожара следуют 12 человек и 4 единицы техники ГСЧС.

Как сообщают источники УНИАН, по предварительной информации идет речь о поджоге. По подозрению в этом задержан один человек.