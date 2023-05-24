Тернополянка, виконуючи рекомендації “банківських працівників”, перерахувала усі кошти на картку шахраїв
“Працівник банку” повідомив жінці телефоном, що хтось намагається зламати пароль до її картки, аби зняти всі кошти.
Він порекомендував їй одразу зателефонувати на “гарячу лінію” фінустанови. І саме це підкупило тернополянку:
“Я одразу так і зробила. Зателефонувала в банк і автовідповідач мені подякував за звернення і сказав, що до мене зараз перетелефонують фахівці”.
У той проміжок часу, коли жінка очікувала на дзвінок з банку, їй подзвонили шахраї.
Псевдооператори запропонували вихід із ситуації – виготовлення нової банківської картки з перерахунком туди усіх коштів.
“Я зі своєї картки через систему банкінгу перекидала гроші туди, куди вони вказали. Я уточнила у них, що картки не бачу в системі, а вони відповіли, що вона з’явиться як тільки я перекину на неї гроші”.
Щоб не потрапити на гачок шахраїв – пам’ятайте:
- працівники банку не уточнюють ваші особисті банківські дані, не просять здійснювати будь-які операції та підтвердження в мобільному застосунку, чи динамічний пароль в смс.
- Якщо такий запит надійшов – кладіть слухавку, в жодному разі не розголошуйте персональну інформацію, блокуйте картку.
- Якщо ви все ж постраждали від шахраїв – звертайтесь за допомогою в поліцію.