Поліція встановила зловмисницю, яка на вокзалі у Жмеринці пограбувала пенсіонерку

Протягом кількох годин після надходження повідомлення про злочин оперативні працівники жмеринської поліції встановили особу зловмисниці, яка в кінці липня на вокзалі пограбувала 79-річну пенсіонерку з Хмельниччини. Під час посадки пасажирів у електропотяг зловмисниця зірвала з шиї літньої жінки ланцюжок з хрестиком.

1 серпня до жмеринської поліції звернулась 79-річна жителька Хмельницької області з заявою про те, що 25 липня близько 16.30 год на пероні вокзалу її пограбувала невідома жінка. За словами потерпілої, зловмисниця відвернула її увагу розмовою, а коли почалась посадка пасажирів на електропотяг — зірвала з її шиї ланцюжок з хрестиком та побігла у підземний перехід. Через тиждень літня потерпіла повернулась у Жмеринку та звернулась до поліції.

Як розповів т.в.о начальника Жмеринського районного відділу поліції Руслан Мілевський, за детальним описом потерпілої поліцейські встановили особу зловмисниці. 40-річна підозрювана раніше неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Протягом кількох годин оперативники розшукали підозрювану на одній з вулиць міста. У вчиненому вона зізналась та розказала, що коштовності потерпілої здала в ломбард.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 186 КК України (грабіж). За таке правопорушення зловмисниці загрожує до 4 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про оголошення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області