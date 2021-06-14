На Прикарпатті заблоковано масштабний канал постачання наркотику Subutex

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури викрито групу осіб, які займалися постачанням в особливо великих розмірах та збутом наркотичних засобів (ч. 1, ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, двоє жителів області організували та контролювали канал постачання з країн Європи наркотичних таблеток Subutex із приховуванням від митного контролю. В подальшому наркотики збували виключно оптовим покупцям великими партіями «з рук у руки» або за допомогою служб доставки. Їх клієнтами були оптові покупці з Івано-Франківської області та інших регіонів України.

В ході проведення невідкладних слідчих розшукових дій задокументовано численні факти збуту наркотичних засобів на загальну суму понад 200 тис грн, вилучено 1100 таблеток Subutex, 3 автомобілі, грошові кошти та інші докази причетності до вчинення злочинів.

Учасників групи, один з яких раніше засуджений за ряд злочинів, правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі їм повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття проводилися прокурорами спільно із працівниками Управління боротьби з наркозлочинністю в Івано-Франківській та Хмельницькій областях Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України, Слідчого управління Головного Управління Нацполіції в області та Управління СБУ в області.

За матеріалами Івано-Франківської обласної прокуратури