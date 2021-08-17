На Черкащині чоловіка викрав 6-річного хлопчика

До викрадення малолітнього може бути причетний його батько. Зараз слідчі розслідують кримінальне провадження та встановлюють місцеперебування чоловіка.

До Черкаського районного управління поліції 16 серпня надійшло повідомлення про те, що близько 18:30 години в селі Червона Слобода на вулиці Довженка невідомий чоловік викрав 6-річного хлопчика. Коли малолітній бавився на вулиці, до нього під’їхав автомобіль темного кольору, з якого вийшов чоловік, посадив хлопця до салону й поїхав у невідомому напрямку. До викрадення дитини може бути причетний батько хлопчика, громадянин Німеччини. Про це заявили рідні.

Для розшуку зловмисника орієнтовані всі наряди поліції.

Наразі, місцеперебування чоловіка та дитини встановлюють працівники карного розшуку та оперативники Черкаського районного управління поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Сектор комунікації поліції Черкаської області