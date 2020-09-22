Викрито «схему» розкрадання ₴20 млн. держкоштів під час створення Національного тенісного центру

У 2018 році посадовці держпідприємства під час проведення державних закупівель послуг із капітального ремонту будівель та тенісних кортів «посприяли» в перемозі конкретній комерційній структурі. Наразі екскерівнику держпідприємства та директору комерційної структури повідомлено про підозру.

Злочинну «схему» розкрадання державних коштів під час реконструкції держмайна викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Поліцейські встановили, що у жовтні 2018 року посадові особи одного з державних підприємств під час проведення державних закупівель послуг з капітального ремонту будівель та тенісних кортів з метою створення Національного тенісного центру та придбання відповідного обладнання, використовуючи службове становище, за попередньою змовою з керівником комерційної структури, здійснили розкрадання державних коштів. Зловмисники «посприяли» в перемозі зазначених закупівель конкретної комерційної структури. Відтак був здійснений перерахунок передоплати на її користь у розмірі понад 49 мільйонів гривень, що становить 100%.

Окрім того, Нацполіція встановила, шо пізніше замовник та генпідрядник підписали акти виконаних робіт, за які були перераховані державні кошти. Однак фактично роботи проведені не були. Внаслідок злочинної діяльності посадових осіб державі було завдано збитків на суму понад 20 мільйонів гривень, що підтверджено експертним висновком.

Сьогодні, 22 вересня, правоохоронці проводять санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях державного підприємства та генерального підрядника реконструкції.

Наразі колишньому директорові державного підприємства та керівникові товариства — генпідрядника вручено підозри у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваним може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами ДСР та ГСУ НПУ)