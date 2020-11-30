На Рівненщині водія вантажівки судитимуть за ДТП з 4 загиблими

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно 26-річного жителя Вінничини, якого обвинувачують у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинуло 4 осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2020 на автодорозі Київ-Чоп, поблизу села Вересневе, водій вантажного автомобіля, порушуючи ПДР, почав обгін, не переконавшись в безпечності такого маневру. На зустрічній смузі він спричинив зіткнення з автомобілем «Audi A6», а потім з «Chevrolet Aveo». «Audi A6» від удару відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся із автомобілем «ЗАЗ 11026», а «Chevrolet Aveo» після зіткнення з вантажівкою злетів у кювет.

Внаслідок ДТП загинув водій та троє пасажирів легковика, серед яких – трирічна дитина.

Досудове розслідування проводили слідчі ГУ НП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури