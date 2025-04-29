Замість техобслуговування – незаконний продаж чужих авто: у Запоріжжі викрили автомайстра-шахрая

26-річний містянин обіцяв провести технічне обслуговування та ремонт трьох транспортних засобів, що перебували на обліку військових частин, але натомість продав їх. Правоохоронці зібрали докази злочинної діяльності чоловіка. Йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Працівники карного розшуку разом зі слідчими відділу №3 (Шевченківський) Запорізького райуправління поліції встановили, що в період з січня до березня поточного року автомайстер отримав для ремонту три автівки від захисників. Замість виконання обіцяних робіт він завантажив їх на евакуатор, вивіз за межі області та продав. Таким чином чоловік заробив понад 615 000 гривень.

Крім того, за 50 000 гривень фігурант обіцяв клієнту замінити в його автомобілі двигун та коробку передач. Натомість отримані гроші він витратив, а нові запчастини, вартістю 120 000 гривень, перепродав.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили раніше судимому за аналогічний злочин чоловіку про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Запорізької області