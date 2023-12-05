Керівництву окупаційної «адміністрації Лисичанська лнр» повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Лисичанської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру двом місцевим мешканцям.

Їм інкриміновано добровільне зайняття посади у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення рф ексдиректор шахти імені Д. Ф. Мельникова та колишній керівник комунального підприємства «Лисичанська житлово-експлуатаційна контора № 1» пішли на співпрацю з окупантами.

Підозрювані отримали пропозиції щодо керівництва незаконною «адміністрацією міста Лисичанська лнр».

Так, влітку 2023 року колишній директор шахти став «виконувачем обов’язків голови» окупаційної адміністрації, а інший фігурант ‒ його «заступником».

Вони насаджують окупаційний режим на тимчасово окупованій території Луганщини.

Зустрічаються з представниками республіки Татарстан рф, виступають на камери пропагандистських медіа, де розповідають про відновлення міста завдяки допомозі «дружнього народу».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Лисичанської окружної прокуратури)