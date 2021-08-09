На Сумщині правоохоронці оперативно затримали чоловіка за вбивство сусіда

Подія сталася 06 серпня, близько 20:00 години. До поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя села Воскресенка Буринської об’єднаної територіальної громади про виявлення закривавленого тіла свого сусіда. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції для встановлення всіх обставин події.

“У ході проведення оперативно-розшукових заходів дільничні офіцери поліції, слідчі та працівники інших оперативних служб Конотопського районного відділу поліції та відділення поліцейської діяльності 1 (м. Буринь) оперативно встановили перебіг подій того дня, — розповідає тимчасового виконуючи обов’язки начальника Конотопського районного відділу поліції Олександр Васильченко. — Виявилося, що під час спільного розпиття алкогольних напоїв між 38-річним чоловіком та його 62-річним сусідом виникла словесна перепалка. В ході сварки старший чоловік схопився за ножа та наніс молодику ножові поранення, від яких останній загинув”.

Прибувши на місце події, працівниками поліції було встановлено та опитано всіх свідків події, які і вказали на можливого винуватця злочину.

Наразі зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом Конотопської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину.

У поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області