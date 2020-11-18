Поліція оголосила в розшук підозрюваних в організації замовного вбивства бізнесмена (фото)

Головним управлінням Національної поліції в Херсонській області встановлюється місцезнаходження двох жителів м. Херсона, які переховуються від органу досудового розслідування.

Управлінням карного розшуку поліції Херсонщини розшукуються двоє братів, які підозрюються в організації замовного вбивства.

Прикмети розшукуваних:

Кальченко Сергій Миколайович, 1984 р.н.

на вигляд 30-35 років, зріст 180-185 см, спортивної тілобудови, обличчя овальне, скуласте, виступаюче підборіддя, волосся темне, коротке, очі темні, брови темні, густі, дугоподібні, ніс прямий з вигнутою спинкою, вуха прилеглі, губи повні. Особливі прикмети: наявні родимки на підборідді ліворуч та родимка на правій щоці розміром до 0,5 см.

Кальченко Дмитро Миколайович, 1977 р.н.

на вигляд 40-45 років, зріст 175-180 см, середньої тілобудови, обличчя овальне, скуласте, виступаюче підборіддя, волосся темне, коротке, очі темні, брови темні, густі, дугоподібні, ніс прямий з вигнутою спинкою, вуха прилеглі, губи середньої повноти.

У разі володіння інформацією про місцезнаходження розшукуваних прохання терміново повідомити в найближчий підрозділ поліції чи зателефонувати за номерами: (0552) 45-90-70, (095) 27-86-004, (099) 05-09-700 або «102». Анонімність гарантується.

Нагадаємо, 13 листопада слідчі обласного главку поліції повідомили про підозру двом братам в організації замовного вбивства херсонського бізнесмена Ігоря Пащенко. 16 листопада в Херсонському міському суді підозрюваним мали обрати запобіжні заходи. Однак, жоден із братів на судове засідання не з’явився.

Відділ комунікації поліції Херсонської області