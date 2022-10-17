Буковинські поліцейські задокументували факт шахрайства на суму ₴100 тисяч

У суботу, 15 жовтня, на спецлінію «102» надійшло повідомлення від жителя села Сучевени про те, що невідома особа незаконно заволоділа його коштами. Наразі за цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження та встановлюють осіб, причетних до скоєння цього протиправного порушення.

39-річний буковинець зателефонував до поліції і розповів, що у вересні цього року на одному із сайтів оголошень знайшов кран для підйому вантажу та хотів його придбати.

Згодом до нього зателефонував продавець і попросив перерахувати гроші за товар. Буковинець здійснив цю транзакцію, відтак – з його рахунку було списано 100 тисяч гривень. Однак замовлений кран чоловік не отримав, а псевдопродавець припинив підтримувати з покупцем зв’язок.

Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування.

Правоохоронці нагадують буковинцям про необхідність перевіряти інформацію про Інтернет-магазини перед здійсненням покупки. Не здійснюйте передоплати за товари та не користуйтеся сумнівними сайтами оголошень.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області