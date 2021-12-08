Одеські поліцейські затримали іноземнwz, який перебував у розшуку за скоєння розбійного нападу

У грудні 2018 року зловмисник з трьома спільниками прямо на вулиці із застосуванням вогнепальної зброї відібрали у підприємця понад мільйон гривень і втекли на автомобілі. Трьох фігурантів правоохоронці згодом затримали, їхні справи передані до суду, а четвертий – 27-річний виходець із Закавказзя, аби уникнути відповідальності, втік на батьківщину і навіть змінив прізвище.

Кілька місяців тому іноземець повернувся до України і правоохоронці одразу затримали його. В тимчасовому помешканні, яке чоловік винаймав в Одесі, були вилучені набої до вогнепальної зброї.

Підозрюваний до останнього заперечував свою причетність до розбою, однак призначені слідчими дослідження, які провели фахівці Одеського обласного бюро судово-медичних експертиз, встановили його генетичні ознаки на вилучених в ході досудового розслідування речових доказах.

«Справу за обвинуваченням фігуранта у вчиненні правопорушень, передбачених ч.4 ст.187 та ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України, скеровано до суду. Йому загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна», — повідомив начальник відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Віктор Дудка.

Одеське районне управління поліції № 1