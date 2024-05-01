Затримано адвоката, який приніс наркотики для клієнта у СІЗО

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру адвокату у незаконному збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі ( ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, чоловік, використовуючи статус захисника, проніс у Запорізький слідчий ізолятор наркотики, попередньо сховавши їх у взуття. Потім передав заборонені предмети своєму підзахисному.

Адвоката затримано в порядку ст. 208 КПК України після передачі наркотиків в’язню.

Наразі вирішується питання обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття здійснювались прокуратурою спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції в Запорізькій області, співробітниками Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції України та Запорізького слідчого ізолятора.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура