1500 євро за фейкове посвідчення ОБСЄ – у Києві викрили масштабну шахрайську схему

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру в шахрайських діях особі, яка за грошову винагороду видавала громадянам посвідчення неіснуючої міжнародної організації, замаскованої під ОБСЄ (ч. 2 ст. 190 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва діє злочинна група, учасники якої причетні до виготовлення та продажу посвідчень членів так званої «Міжнародної Дипломатичної Місії ОБСЄ» (International Diplomatic Mission), яку зловмисники видавали за справжню міжнародну організацію.

Так, для реалізації злочинного плану учасники групи зареєстрували на території Києва громадські організації, які мають схожі назви з офіційним представництвом ОБСЄ в Україні, та створили вебсайт із назвою, схожою на офіційний веб-сайт зазначеної установи.

За наявними даними, за грошову винагороду у розмірі 1500 євро учасники групи «зараховували» громадян України та нерезидентів (вихідців з країн Близького Сходу) до списку членів «дипломатичної місії ОБСЄ», а фактично у зазначені громадські організації. Після цього зловмисники виготовляли та видавали їм посвідчення, схожі на оригінальні, що начебто надають можливість перетину кордону по зеленому коридору без карантинних обмежень, отримання через рік після вступу в організацію дипломатичних паспортів, соціальної допомоги та безкоштовного лікування за кордоном, а також інші привілеї.

За попередніми даними, «послугами» зловмисників скористалися сотні громадян. Водночас, членство у вищезазначеній громадській організації не надавало їм жодних привілеїв.

24.11.2021 під процесуальним керівництвом прокурорів Печерської окружної прокуратури міста Києва та за оперативного супроводження Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ України слідчими СВ Печерського УП ГУНП в м. Києві проведено ряд обшуків, у ході яких вилучено десятки підроблених посвідчень з логотипом ОБСЄ, печатки та бланки фейкової організації, а також посвідчення співробітників поліції та інших представників органів влади з явними ознаками підроблення.

За результатами слідчих дій у порядку ст. 208 КПК України затримано одну з учасниць злочинної групи, якій повідомлено про підозру за двома епізодами шахрайських дій та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Також вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України (підроблення документів).

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура