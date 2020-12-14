Мошенница охотилась на женатых московских богачей, вымогая деньги на аборт

Ариану Лопес приговорили к 7,5 годам тюрьмы

Безбедную жизнь обеспечила себе мошенница из Кабардино-Балкарии, которая охотилась на женатых бизнесменов, а потом вымогала у них деньги на аборт. Фемида была строга к аферистке – несмотря на беременность, ее приговорили аж к 7,5 года заключения.

Как стало известно «МК», Ариана Лопес приехала в столицу восемь лет назад – в свой 21 год она уже была вдовой. На работу женщина устраиваться не стала, решила попытать счастье на сайте знакомств. Там она и встретила бизнесмена, возглавлявшего фирму по разработке компьютерного программного обеспечения. Ариана не скрывала, что ей нужен человек, который будет обеспечивать ее материально.

Отношения продлились до 2019 года. Затем женщина заявила, что беременна и ей нужны средства на аборт и последующее восстановление здоровья. В случае отказа, Ариана пригрозила рассказать все супруге бизнесмена. Получив деньги, дамочка сообщила, что врачи также обнаружили у нее онкологию и на лечение ей требуются дополнительные деньги. Любовнику шантажистка пригрозила более широкой оглаской.

И действительно, через некоторое время бизнесмену позвонили якобы с телевидения. Неизвестная женщина, представившись редактором известной телевизионной программы, сообщила о грядущих съемках передачи «Кровавый аборт во благо семейного счастья». Ее героями должны были стать Ариана и бизнесмен. На следующий день после звонка Ариана пришла к офису коммерсанта с плакатом «Этот человек убил ребенка, жизнь и надежду».

Эта выходка переполнила чашу терпения мужчины, и он обратился в полицию. Предприниматель сообщил, что заплатил Ариане в общей сложности почти 1 миллион 700 тысяч рублей. Выяснилось, что беременность и аборт, на которые женщина брала деньги, а также съемки передачи были выдуманы. Изучив телефонную переписку обманщицы, стражи порядка обнаружили, что одновременно она общалась еще с несколькими мужчинами. Один из них также заплатил ей за мнимый аборт и восстановление здоровья 565 тысяч рублей.

В суде Ариана — миниатюрная женщина с пухлыми губами, похожая на Анджелину Джоли, — признала вину лишь частично. Она сообщила, что брала деньги у любовников, но не видит в этом ничего страшного. Призналась, что действительно собиралась уехать во Францию на лечение, но ее планы сорвал коронавирус, и в итоге ей не удалось выехать даже на Кавказ.

До приговора Лопес находилась под подпиской о невыезде, и успела забеременеть, что стало смягчающим обстоятельством. Как сообщили «МК» в Перовской межрайонной прокуратуре, суд приговорил Ариану к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество и вымогательство в особо крупном размере, который к тому же женщина не возместила. Этим объясняется столь суровое наказание.