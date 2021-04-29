За вбивство вітчима жителю Донетчини загрожує до 15 років ув’язнення

За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно 33-річного чоловіка, який обвинувачується у скоєнні умисного вбивства (ч.1 ст. 115 КК України).



Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 січня 2021 року в приватному будинку с. Берестове Бахмутського району правопорушник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварився зі своїм 63-річним вітчимом.

Взявши зі столу кухонний ніж, пасинок наніс потерпілому удар в серце, від якого той загинув на місці.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Обвинувальний акт спрямовано до суду для розгляду по суті.

Чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури