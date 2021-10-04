На Запоріжжі поліцейські виявили теплицю з коноплями на суму більше 3 мільйонів гривень

Правоохоронці виявили та ліквідували насадження конопель, які вирощувались в теплиці, обладнаній системою крапельного поливу та вентиляції. Крім цього, вилучена суха марихуана, готова до реалізації, загальною вагою понад 5 кг.

2 жовтня працівники Управління карного розшуку спільно зі слідчими відділу поліції № 1 Запорізького районного управління за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Запорізькій області, під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури, в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, провели санкціонований обшук у мешканця Запорізької області.

В ході проведення обшуку на території домоволодіння, що належить громадянину 1981 року народження на теритіорії Кам’янсько-Дніпровської територіальної громади виявлено теплицю, облаштовану для вирощування нарковмісних рослин.

Рослини конопель ретельно доглядались, теплиця була обладнана системою крапельного поливу та вентиляції. Усього правоохоронці виявили та вилучили більше 70 кущів роду конопель, які сягали близько 2 метрів висоти.

Крім цього, співробітник поліції вилучили суху марихуану, готову до реалізації загальною вагою понад 5 кг.

Вилучений наркотичний засіб «канабіс» та кущі рослин «коноплі» направлено на дослідження до Запорізького НДЕКЦ МВС України. За цінами «чорного ринку» вартість вилученого наркотичного засобу «марихуана» складає близько 3 мільйонів 500 тисяч гривень.

Після отримання результатів експертизи буде остаточно вирішене питання правової кваліфікації кримінального правопорушення.

На теперішній час проводяться заходи із встановлення злочинних зв’язків правопорушника, інших можливих каналів розповсюдження наркотичного засобу.

Нагадаємо: Запорізькі поліцейські вилучили у місцевого мешканця велику партію канабісу, зброю та боєприпас.

Відділ комунікації поліції Запорізької області