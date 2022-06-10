У Львові судитимуть шахрая, який видавав себе за пораненого військовослужбовця

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру раніше судимому уродженцю Херсонщини, за фактом вчинення шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в одній із установ виконання покарань у місті Львові, через соціальну мережу “Facebook” видавав себе за пораненого військовослужбовця ЗСУ та проводив збір коштів на лікування та реабілітацію. У такий спосіб зловмисник заволодів близько 25 тис грн потерпілої.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури