За розбійний напад та викрадення мікроавтобуса житель Ізяславщини проведе 8 років за ґратами

Хмельницький міськрайонний суд визнав 45-річного чоловіка винним у вчиненні розбою та незаконному заволодінні транспортним засобом (ч. 2 ст. 187, ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України).

Подія мала місце у лютому 2019 року в селі Білогородка, що на Ізяславщині. До свого дільничого звернувся 31-річний місцевий житель. Потерпілий повідомив, що на нього напали зловмисники, погрожуючи ножем заволоділи мобільним телефоном та викрали вантажний мікроавтобус.

Дільничий разом з працівниками кримінальної поліції якраз були в сусідньому селі і працювали над розкриттям іншого злочину, тож оперативно прибули на місце події.

За лічені хвилини поліцейські в лісосмузі на відстані кілометрів 5-7 від села виявили викрадений транспортний засіб, а вже за годину розшукали і самих зловмисників. Ними виявилися 39-річний місцевий житель, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, та його 41-річний знайомий.

Обох затримали та оголосили підозри.

Наразі вироком суду одного з подільників вже засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла. Стосовно іншого ще триває судовий розгляд.

Головне управління Національної поліції в Хмельницькій області