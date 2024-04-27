Шахрайка майже півроку отримувала допомогу від держави як внутрішньо переміщена особа

Фігурантка зазначила в офіційних документах недостовірну адресу мешкання, на підставі чого вважалася внутрішньо переміщеною особою. Впродовж 6 місяців вона отримувала від держави гроші на себе та двох дітей, ошукавши державу на майже 60 тис. гривень.

Злочинну діяльність зловмисниці задокументували дізнавачі відділення поліції № 2 Синельниківського районного управління поліції.

Правоохоронці встановили, що 14 березня 2023 року підозрювана подала недостовірні відомості до державної установи, що вона з дітьми приїхала з Донецької області та наразі мешкає у Межівській територіальній громаді Синельниківсього району. Тобто вважається внутрішньо переміщеною особою та потребує отримання коштів від держави.

Слідчим за погодженням з Першотравенською окружною прокуратурою жінці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Синельниківського РУП