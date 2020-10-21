На Київщині ґвалтівника неповнолітньої взято під варту

Вишгородським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом згвалтування неповнолітньої особи (ч.3 ст.152 КК України).

За даними слідства, 17 жовтня поточного року 26-річний мешканець м.Київ, перебуваючи напідпитку, вирішив провідати свою неповнолітню подругу, яка проживає в одному з сіл Вишгородського району. 14-річна дівчина запросила столичного гостя до будинку, де захмелілий молодик, з метою задоволення статевої пристрасті насильницьким шляхом, погрожуючи потерпілій застосуванням фізичного насильства та демонструючи ніж, зґвалтував дівчинку.

Наразі зловмисника затримано. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.152 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове слідство.

Примітка: відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури