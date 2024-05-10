Російський окупант-зек зґвалтував і убив 17-річну дівчину в Луганську

В Луганську за підозрою у вбивстві 17-річної дівчини затримали громадянина РФ, уродженця Володимирської області, 33-річного Андрія Курбасова. Курбасов виявився завербованим на війну в Україні колишнім ув’язненим.

Про це повідомляє ASTRA.

Покидьок сидів у тюрмі за вбивство жінки.

Як повідомили його родичі, він поїхав на “СВО” з колонії рік-півтора тому.

За даними джерела Astra, чоловік зізнався, що у Луганську зґвалтував дівчину в машині, а потім, злякавшись, що його спіймають, вдарив її ножем у серце. Тіло жертви Курбасов закопав у лісосмузі та обклав камінням.

У колонію він потрапив в 2016 році за зберігання наркотиків і вбивство жінки. Йому дали 9 років і 6 місяців позбавлення волі.

До цього чоловік також був судимий за грабіж, викрадення автомобіля і розбій. // УП