Киянці повідомили про підозру у вбивстві співмешканця

Під час застілля з алкогольними напоями між цивільним подружжям виник конфлікт, внаслідок якого дружина вдарила чоловіка ножем у живіт. Від отриманої травми потерпілий помер на місці, а жінці тепер загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

До поліції Києва надійшов виклик про те, що у будинку на проспекті Науки мешканці почули крики сусідів по допомогу та прохання викликати лікарів, тому що в одній із квартир перебуває поранений чоловік. На місце відразу виїхали наряди патрульної поліції, «швидка допомога», слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції.

За словами начальника Голосіївського управління поліції Владислава Іщенка, після проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили обставини події:

«Вдень жінка зі своїм співмешканцем у квартирі вживали алкогольні напої. Під відпочинку між ними виник конфлікт, у ході якого власниця помешкання схопила зі столу ніж і вдарила ним цивільного чоловіка у живіт. Потерпілий від отриманої травми помер, а ми у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали 53-річну мешканку Києва».

Жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу. Фігурантці обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне їй загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва