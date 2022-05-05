На Коростенщині жінка поранила ножем свою матір

Подія сталась увечері 4 травня у районному центрі. У ході раптового конфлікту після вживання спиртного дівчина вдарила матір ножем. Потерпіла у лікарні, донька дає свідчення поліцейським. Розпочато кримінальне провадження.

Близько 20 години до Коростенського райуправління поліції надійшло повідомлення про поранення жительки райцентру.

На місце події, за адресою проживання потерпілої, виїхали працівники слідчо-оперативної групи, які з’ясували попередні обставини.

За зібраними відомостями, між 54-річною господинею та її 21-річною донькою після спільного чаркування виник раптовий побутовий конфлікт. У ході суперечки дівчина вдарила матір кухонним ножем у живіт.

Потерпілу госпіталізували до медичного закладу, де лікарі діагностували проникаюче поранення черевної порожнини і провели оперативне втручання.

Доньку поліцейські доставили до райуправління для проведення подальших процесуальних дій.

Відомості про дію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. За чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області