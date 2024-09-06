За 1000 доларів спалили «Volkswagen LT 45» військового у Дарницькому районі – двом повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 25-річному та 26-річному мешканцям Києва у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

В кінці серпня 2024 року один із чоловіків отримав повідомлення в Telegram з пропозицією за 1000 доларів США знайти та підпалити автомобіль, що належить військовослужбовцю ЗСУ чи інших військових формувань.

Разом заробити гроші молодик запропонував своєму 26-річному товаришу, пообіцявши йому половину суми – 500 доларів США.

В подальшому підозрювані на вул. Харківське шосе побачили автомобіль кольору «хакі» марки «Volkswagen LT 45», сфотографували його та надіслали фото «куратору» у Telegram. Отримавши від «замовника» погодження на підпал цього автомобіля та обіцянку заплатити 1000 доларів США, вони придбали в магазині рідину для розпалювання вогню та дочекалися ночі.

Вночі молодики облили нею капот автомобіля та підпалили його. На свій мобільний телефон палії зняли як машина горить з метою подальшого звітування замовнику.

Зазначимо, що обіцяні 1000 доларів США палії так і не отримали.

Київська міська прокуратура