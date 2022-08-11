Повідомлено про підозру жителю Волині, який підтримував дії російських окупантів в Україні

У помешканні фігуранта знайшли російську атрибутику та зброю.

Викрили діяльність чоловіка оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції спільно зі слідчими обласного управління СБУ. За даними правоохоронців, 55-річний громадянин публічно підтримував дії держави-агресора, збройних формувань ворога, окупаційних адміністрацій та закликав до співпраці з ними. Відповідні публікації фігурант розміщував у своїх соціальних мережах, а під час спілкування з громадянами продовжував пропагувати російські наративи.

Також за місцем його тимчасового мешкання оперативники та слідчі вилучили російську атрибутику, гранату, набої різного калібру та холодну зброю.

На підставі зібраних доказів прихильникові «руского міра» було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

– ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

– ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.

Національна поліція України