На Київщині сільський голова підозрюється у розтраті майже 700 тисяч гривень

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру одному з сільських голів Бориспільського району за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, посадовець від імені сільської ради придбав у фізичної особи транспортний засіб нібито для потреб територіальної оборони. За автомобіль з місцевого бюджету сплачено 1,2 млн грн. Відповідно до висновку судової економічної експертизи це вдвічі більше за його ринкову вартість. Таким чином дії підозрюваного спричинили матеріальну шкоду сільській раді на майже 700 тисяч гривень.

До суду скеровано клопотання про обрання посадовцю запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУНП в Київській області за оперативного супроводу УСР в Київській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура