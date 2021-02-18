У Дніпрі поліцейські припинили роботу двох борделів

Правоохоронці встановили п’ять жінок, які надавали клієнтам послуги сексуального характеру.

Обшуки провели поліцейські управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з працівником слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції 17 лютого у квартирі по вул. Артеківській та просп. Поля м. Дніпра.

Під час слідчих заходів у квартирах перебували п’ять жінок. Як встановили поліцейські, вони орендували дві квартири та обладнали в них місця розпусти з метою надання інтимних послуг. Потім публікували в Інтернеті оголошення про надання інтимних послуг. Щодня приймали близько 5-7 клієнтів, а свої послуги оцінювали в 1 тис. гривень за годину. В ході обшуку з квартир вилучили мобільні телефони, чорнові нотатки, грошові кошти, отримані від клієнтів за надання інтимних послуг та інші речові докази, які підтверджують їх причетність до незаконного бізнесу.

Наразі триває досудове розслідування, в рамках якого буде встановлена роль кожної жінки до створення та утримання місця розпусти. Їм загрожує кримінальна відповідальність за ч. 2 ст. 302 ( створення або утримання місць розпусти і звідництво).

Поліція Дніпропетровської області