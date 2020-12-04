Поліцейські Київщини затримали групу осіб за вимагання 14 тисяч доларів «боргу»

До складу групи входили двоє чоловіків та жінка. Затримали їх під час отримання коштів.

У четвер, 3 грудня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Київській області, слідчі Вишгородського відділу поліції за процесуального керівництва Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури за силової підтримки полку поліції особливого призначення затримали зловмисників під час отримання 14 тисяч доларів США «боргу». Затримали їх в одному зі столичних ресторанів.

Двоє чоловіків та жінка погрозами змусили потерпілого віддати їм гроші. Зловмисники, у разі не сплати «боргу», обіцяли не лише розправитися з потерпілим, але і з його батьками. Для правдивості своїх намірів кілька разів навідувалися до рідних на бесіду.

Троє осіб затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозри ч. 3 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України