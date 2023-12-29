Наніс десятки ножових поранень: жителя Ізмаїла затримали за підозрою у вбивстві знайомого

За клопотанням слідчих, правопорушника помістили під варту. За скоєне йому загрожує до 15-ти років ув’язнення.

Подія сталася у квартирі за місцем мешкання потерпілого. Попередньо правоохоронці встановили, що власник оселі разом зі своїм знайомим співмістянином вживали спиртні напої і під час хмільного застілля посварилися. В ході суперечки гість схопив зі столу кухонний ніж і почав наносити поранення господарю, а зупинився лише тоді, коли зрозумів, що потерпілий загинув. Усвідомивши наслідки своїх дій, чоловік хутко втік, прикривши за собою двері.

Згодом дружина вбитого, занепокоєна тим, що чоловік не виходить на зв’язок, попросила сусідів піти перевірити, чи все у нього гаразд, і вони виявили його без ознак життя та повідомили на спецлінію «102».

Попередньо, смерть потерпілого настала від множинних колото-різаних ран з пошкодженням внутрішніх органів. Точна причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи.

У пошуках зловмисника правоохоронці провели поквартирний обхід, опитали містян, переглянули записи з камер відеоспостереження і встановили його особу. Менш ніж за добу правопорушника розшукали у дачному масиві, де він переховувався, та затримали в процесуальному порядку. У скоєному чоловік зізнався.

З місця події поліцейські вилучили ніж та інші речі, що становлять інтерес для слідства, які скерували на експертизу.

«За наявності достатніх доказів, які зібрали правоохоронці, слідчі під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України в умисному вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. Суд, за клопотанням поліцейських, обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває, встановлюються всі обставини злочину», – розповів начальник Ізмаїльського районного відділу поліції Віктор Герасименко.

За скоєне правопорушнику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Також зазначимо, що чоловік вчинив злочин не вперше – він вже був судимий за умисне вбивство товариша.

Ізмаїльський районний відділ поліції