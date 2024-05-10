Жителя Одеського району засуджено за підпал двох автомобілів та майна в гуртожитку

Суд призначив правопорушнику покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, перша подія мала місце наприкінці вересня минулого року в одному із сіл Авангардівської ОТГ. Тоді ще 39-річний місцевий житель у стані алкогольного сп’яніння підпалив автівку свого сусіда після сварки з ним. У такий спосіб зловмисник вирішив помститися потерпілому за його прискіпливе ставлення та дорікання у зловживанні алкогольними напоями й неналежній поведінці після цього.

На щастя, дим вчасно помітили місцеві жителі та покликали власника транспортного засобу, і той власноруч загасив вогонь. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Співробітники відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 протягом декількох годин викрили правопорушника і затримали його в процесуальному порядку, а далі зібрали докази вини і висунули обвинувачення в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, що передбачено частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. За рішенням суду, під час слідства чоловік перебував під нічним домашнім арештом. Своїми діями він завдав потерпілому матеріальну шкоду розміром понад 20 тисяч гривень, яку в повному обсязі відшкодував на стадії досудового розслідування.

А наприкінці cічня поточного року, коли в суді вже розглядався обвинувальний акт відносно палія, він п’яним вночі в одному із сіл Дальницької ОТГ знову підпалив автомобіль вже дружини свого товариша, з яким перебував у неприязних стосунках. Після чого зайшов до будівлі гуртожитка і на сходовому майданчику першого поверху підпалив дерев’яний стілець.

Правопорушник з місця злочину втік, а обидві пожежі вчасно помітили та загасили мешканці гуртожитку, і ніхто не постраждав.

Оперативники і цього разу протягом декількох годин встановили особу правопорушника та затримали його в процесуальному порядку, а суд надалі обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Своїми діями чоловік завдав потерпілим матеріальної шкоди на суму понад 3,7 тисячі гривень, але цього разу не відшкодував.

Зібравши достатньо доказів, слідчі знову висунули фігуранту обвинувачення в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, за тією ж кваліфікацією Кримінального кодексу України, і скерували обвинувальний акт до суду.

Суд, дослідивши матеріали обох проваджень, визнав обвинуваченого винним в усіх скоєних ним злочинах і призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Слідчі заходи поліцейські проводили під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури.

Одеське районне управління поліції №2