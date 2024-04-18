Мешканець Івано-Франківська поширював злочинний вплив у суспільстві та в СІЗО, а також збував психотропи

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури місцевому жителю повідомлено про підозру у встановленні та поширенні в суспільстві злочинного впливу та незаконному зберіганні з метою збуту психотропних речовин (ч. 1, ч. 2 ст. 255-1, ч.2 ст.307 КК України).

Слідством встановлено, що з січня 2023 по січень 2024 року раніше судимий житель Івано-Франківська встановлював та поширював свій злочинний вплив у суспільстві. Він координував протиправну діяльність, у тому числі пов’язану з незаконним обігом психотропних речовин, приймав участь у вирішенні «питань» у «злочинному середовищі».

Підозрюваний прагнув встановити стосунки зі «злодіями в законі» та зайняти статус «смотрящого» за регіоном.

У січні 2024 року після хуліганських дій його затримали правоохоронці.

Під час перебування під вартою підозрюваний продовжив поширювати злочинний вплив в установі виконання покарань, діяти проти правил та схиляти до цього інших ув’язнених.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СУ ГУНП в Івано-Франківській області, оперативний супровід – Управління СБУ в області та Управління стратегічних розслідувань в області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура