Злочинна група закарпатців продавала фальсифіковану побутову хімію під виглядом товарів відомих марок

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо трьох жителів Берегівського району за фактом незаконного використання знаків для товарів, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 229 КК України).

Слідством встановлено, що організована група закарпатців, до якої входив місцевий підприємець, його син та їх спільник, налагодили протиправний бізнес із продажу фальсифікованої побутової хімії із незаконно нанесеними на неї знаками для товарів.

Для своєї діяльності особи орендували складське приміщення у Виноградові, де виготовляли фальсифікат та зберігали його, готуючи до відправки покупцям. Розповсюджували товар оптовими і роздрібними партіями, відправляючи замовлення по Україні. Для цього, зокрема, розміщували оголошення про продаж миючих засобів на відомих Інтернет-майданчиках.

Під час обшуку складу правоохоронці вилучили більше 8 т підробленої продукції, пусту тару для пакування, а також кліше для нанесення позначень торгових марок. Збитки відомим міжнародним компаніям склали 1,6 млн грн.

Наразі ще один спільник обвинувачених знаходиться в розшуку. Досудове розслідування здійснювали детективи територіального підрозділу Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури