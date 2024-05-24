Сотні українських біженців у Німеччині виселяють із квартир

У Німеччині виселяють із квартир для біженців 1700 українців. Звільнити житло в одному з районів у землі Саксонія втікачів від війни зобов’язали до липня.

Квартири мають передати шукачам притулку з інших країн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Українські біженці у районі Рудні гори в землі Саксонія отримали листи від місцевої влади про те, що вони мають звільнити до липня надане їм житло. Тепер 1700 українцям треба буде виїхати із 650 квартир у Ауе, Чопау та Марієнбергу.