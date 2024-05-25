У Києві – погіршення якості повітря через пожежу у Вишгородському районі

Published

Задимлення можливе в Оболонському та Подільському районах столиці.

У деяких районах Києва можливе погіршення якості повітря через пожежу у Вишгородському районі. Зокрема, задимлення можливе в Оболонському та Подільському районах столиці.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Фахівці радять дотримуватись порад у разі задимленості:

  •  Обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;
  •  Тримати вікна зачиненими. За умови відкриття вікон, завішувати зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
  •  За можливості ввімкнути кондиціонування та очищення повітря;
  •  Проводити вологе прибирання, поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
  •  Збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих.

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням (та в додатку Київ Цифровий. // LB.ua

Like

Tags:

You may also like...