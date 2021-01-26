У Києві розшукується малолітній хлопець (фото)

Дарницьким УП ГУНП у м. Києві розшукується малолітній Мусаєв Тимур Енверович, 2010 р. н., який 20.01.2021 пішов з дому та по теперішній час не повернувся.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 10-12 років, зріст 155 см, очі карі, темно русяве волосся.

ОДЯГНЕНИЙ: сірі спортивні штани, пуховик темно-синього кольору з капюшоном, темно сині кросівки.

При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102».

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