У Києві розшукується малолітній хлопець (фото)
Дарницьким УП ГУНП у м. Києві розшукується малолітній Мусаєв Тимур Енверович, 2010 р. н., який 20.01.2021 пішов з дому та по теперішній час не повернувся.
ПРИКМЕТИ: на вигляд 10-12 років, зріст 155 см, очі карі, темно русяве волосся.
ОДЯГНЕНИЙ: сірі спортивні штани, пуховик темно-синього кольору з капюшоном, темно сині кросівки.
При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102».Tweet