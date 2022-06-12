Під Києвом у зіткненні Renault та Mercedes загинув один з пассажирів (фото)

11 червня, близько 15 години на автошляху Північно-східний об’їзд міста Києва відбулось зіткнення двох автівок.

За попередніми даними, 29-річний водій «Renault» виїжджаючи з другорядної дороги, здійснив зіткнення з автомобілем «Mercedes», під керуванням 48-річного чоловіка.

Внаслідок ДТП, 64-річний пасажир «Renault» загинув на місці, його 65-річну пасажирку та обох водіїв ушпиталили до лікарні Борисполя.

За даним фактом [ч.2 ст. 286 ККУ] правоохоронці слідчого управління Київщини проводять досудове розслідування.

Шановні водії! Дотримуйтесь правил дорожнього руху та будьте уважними на дорозі!

Поліція Київської області