У Польщі зіткнулися два автобуси з українцями: є постраждалі (фото)

У Польщі зіткнулися два пасажирські автобуси, в яких їхали українці. Внаслідок аварії є постраждалі, серед них один неповнолітній.

Про це повідомляє губернська поліція в Жешуві, передає УНН.

Так, за даними штабу губернської поліції в Жешуві, ДТП сталося 26 лютого близько 4:00 на автомагістралі A4. Загалом в автобусах перебувало 12 осіб – громадян України.

За інформацією поліції, водій Renault Master врізався в задню частину Mercedes Sprinter, який їхав перед ним. Останній врізався в енергоємні бар’єри та перекинувся на бік.

П’ятеро пасажирів обох автомобілів були ушпиталені до лікарень у Перемишлі та Ярославі. Уточнюється, що це 5 жінок. Їхньому життю нічого не загрожує.

Водночас, за даними провінційної станції швидкої допомоги у Перемишлі, серед постраждалих є один неповнолітній.