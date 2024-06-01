“Ці уроди справді ведуть нас до цугундера”. На фоні підвищення тарифів на електроенергію в “Енергоатомі” продовжують красти

"Ці уроди справді ведуть нас до цугундера". На фоні підвищення тарифів на електроенергію в "Енергоатомі" продовжують красти

Головним беніфіціаром підвищення тарифів на електроенергію є “Енергоатом”. Як відомо, від сьогодні в Україні зросли тарифи на електроенергію, оскільки енергетикам не вистачає грошей на відновлення інфраструктури. І головним бенефіціаром цього підвищення буде “Енергоатом”. Однак, судячи з нового розслідування видання “Наші гроші”, корупціонерам в “Енергоатомі” завжди не вистачатиме грошей.

Про це написав народний депутат Ярослав Железняк посилаючись на розслідування, зазначає видання ZN.UA.

Як зазначають журналісти, АТ “НАЕК “Енергоатом” 28 травня за результатами тендеру підписало договір із ТОВ «Атоменергоресурс» стосовно підвищення пожежної безпеки кабельного господарства Південноукраїнської АЕС на 279 млн грн. Про це повідомляється у системі “Прозорро”. Фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Як пояснив депутат, мова йде про понад чверть мільярда гривень і про штучну монополію на фарбу “Pyro-Safe”. Ця фарба у магазинах Европи дешевша ніж купує виконавець тендеру “Енергоатому” в три-чотири рази.

“Всюди, повторюю всюди – лінійка німецьких фарб Піро-сейф коштує втричі, або навіть в чотири рази дешевше, ніж підрядник “Енергоатома” імпортує в Україну. І в цьому тендері на протипожежне фарбування Південно-Української АЕС атомники заточили торги саме під цю фарбу.

Щоб вам було зрозуміліше – цей тендер розміром 279 мільйонів гривень відбувся напередодні двократного підвищення тарифів на електроенергію. І головним бенефіціаром цього підвищення буде саме “Енергоатом”, саме йому підуть додаткові мільярди. Не Ахметову, бо йому сьогодні вночі рашисти мабуть вже остаточно р***и електростанції.

І щоб ви розуміли ще краще – це не остання історія з цією фарбою. Її прямо зараз також втюхують в будівництво накриттів над підстанціями. А там взагалі мільярдні об’єми…

Вибачте за матюки. Але ж ці уроди справді ведуть нас до цугундера. Замість будівництва розподіленої дрібної генерації – вони продовжують піздінг і малюють фантастичні дурацькі ідеї щодо будівництво нових атомних станцій. Ось це найяскравіший приклад того, як корупція вбиває. Це реально саботаж. Таке з Україною може робити тільки її ворог. Путєн аплодує.

Я вже не знаю до кого в цій країні треба достукуватись, щоб це змінити”, – написав депутат.

Кабмін встановив єдину фіксовану ціну на електроенергію для населення 4,32 грн/кВт*год. В Мінекономіки зазначили, що це рішення вимушене і необхідне для того, щоб країна не лишилася без електропостачання в умовах російських атак на енергосистему.

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