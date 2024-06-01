“Ці уроди справді ведуть нас до цугундера”. На фоні підвищення тарифів на електроенергію в “Енергоатомі” продовжують красти

Як пояснив депутат, мова йде про понад чверть мільярда гривень і про штучну монополію на фарбу “Pyro-Safe”. Ця фарба у магазинах Европи дешевша ніж купує виконавець тендеру “Енергоатому” в три-чотири рази.

“Всюди, повторюю всюди – лінійка німецьких фарб Піро-сейф коштує втричі, або навіть в чотири рази дешевше, ніж підрядник “Енергоатома” імпортує в Україну. І в цьому тендері на протипожежне фарбування Південно-Української АЕС атомники заточили торги саме під цю фарбу.

Щоб вам було зрозуміліше – цей тендер розміром 279 мільйонів гривень відбувся напередодні двократного підвищення тарифів на електроенергію. І головним бенефіціаром цього підвищення буде саме “Енергоатом”, саме йому підуть додаткові мільярди. Не Ахметову, бо йому сьогодні вночі рашисти мабуть вже остаточно р***и електростанції.

І щоб ви розуміли ще краще – це не остання історія з цією фарбою. Її прямо зараз також втюхують в будівництво накриттів над підстанціями. А там взагалі мільярдні об’єми…

Вибачте за матюки. Але ж ці уроди справді ведуть нас до цугундера. Замість будівництва розподіленої дрібної генерації – вони продовжують піздінг і малюють фантастичні дурацькі ідеї щодо будівництво нових атомних станцій. Ось це найяскравіший приклад того, як корупція вбиває. Це реально саботаж. Таке з Україною може робити тільки її ворог. Путєн аплодує.

Я вже не знаю до кого в цій країні треба достукуватись, щоб це змінити”, – написав депутат.