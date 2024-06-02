У центрі Праги росіяни напали на українських волонтерів

Інцидент стався 1 червня на Староміській площі чеської столиці. Волонтерська організація Prague Maidan збирала кошти для України. До них підійшла група російськомовних іноземців.

Фрагменти сутички волонтери опублікували у соцмережі Х, повідомляє RFI. Як пояснила у коментарях українська волонтерка, організація щосуботи проводить наметовий протест під гаслом «Russia — Hands Off Ukraine» (англ. Росія, руки геть від України. — Ред.), на що має офіційний дозвіл. Тож і цього разу волонтери стояли з мерчем та скринькою для пожертвувань.

На відео видно, що чоловік, який проходив повз волонтерів, став висловлюватися на підтримку РФ. Волонтерка йому відповіла, що підтримувати Росію у Чехії є злочином і вона викликає поліцію. На її питання, чи скаже він на камеру, що підтримує РФ, чоловік відповів німецькою з явним російським акцентом, що він німець та з Німеччини.

Потім до сутички приєдналися дві жінки, які стали російською питати у волонтерки, чого їх знімають та сказали, щоб «показали своєму народу нормальних людей». У підсумку у волонтерки вихопили з рук телефон.

Відео, які ми встигли зняти з хлопчиком-чехом, який теж волонтерить і на якого напав один з мужиків https://t.co/7B3WOfGAZP — No Name (@_Nameless_Mira) June 1, 2024

За словами активістки, жінки вдарили по голові чеську жінку, а інший чоловік сказав хлопцеві-чеху, «як добре Росія вбиває нас».

Пізніше волонтерка написала, що її телефон та сорочка у крові.

Побилась з русньою в центрі Праги ))) в тріщинах телефону кров, біла рубашка в крові pic.twitter.com/WZEYWsGgID — No Name (@_Nameless_Mira) June 1, 2024

А вже сьогодні вранці волонтерка повідомила, що сторінку в Інстаграмі атакували боти.

Ранок на роботі почався з пищащого інстаграму з коментарями: pic.twitter.com/eJrhufFbcO — No Name (@_Nameless_Mira) June 2, 2024

Чеське видання Novynki повідомляє, що на місце бійки викликали поліцію. Правоохоронці виясняють усі моменти інциденту. Затриманих немає.

На офіційній сторінці Празького Майдану вказано, що наметовий протест під гаслом «Russia – hands off Ukraine» у центрі Праги проходить вже дев’ять років поспіль. Кожен охочий на ньому може підтримати вимоги до чеського уряду, гуманітарний збір для України, а також підписати петицію про посилення санкцій проти Росії.