Перші ознаки отруєння чадним газом та перші дії, щоб врятуватися
Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору.
Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад — детектор чадного газу. Передає Інформатор з посиланням на ДСНС.
Щоби вчасно зреагувати у випадку отруєння чадним газом, запамʼятайте основні симптоми:
- головний біль;
- нудота;
- прискорене дихання;
- слабкість;
- відчуття втоми і запаморочення.
Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Нагадуємо, що генератори мають стояти тільки надворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон.
Перші дії при отруєнні чадним газом:
- Забезпечте доступ до свіжого повітря! Якщо погано комусь поруч – винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та викличте 103. Підкладіть під голову подушку, розстебніть комір і пояс.
- Відкрийте вікна у приміщенні та викличте аварійну газову службу за номером 104.
- Вимкніть всі прилади, які можуть генерувати чадний газ.