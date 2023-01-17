Перші ознаки отруєння чадним газом та перші дії, щоб врятуватися

Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору.

Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад — детектор чадного газу. Передає Інформатор з посиланням на ДСНС.

Щоби вчасно зреагувати у випадку отруєння чадним газом, запамʼятайте основні симптоми:

головний біль;

нудота;

прискорене дихання;

слабкість;

відчуття втоми і запаморочення.

Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Нагадуємо, що генератори мають стояти тільки надворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон.

Перші дії при отруєнні чадним газом: