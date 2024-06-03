СБУ повідомила про підозру очільнику «Юнармії» в Криму, який вербує школярів на війну проти України

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського пропагандиста Сергія Гаврильчука – керівника «регіонального штабу «Юнармії»» у тимчасово окупованому Криму.

Перебуваючи на «посаді», він масово залучає місцевих школярів до мілітарної організації країни-агресора.

Вказівка направляти своїх учнів до «Юнармії» є у кожній школі півострову.

Інструктори цієї установи ідеологічно налаштовують дітей проти України.

Також там навчають школярів тактиці ведення бою і проводять з ними вогневу та розвідувально-диверсійну підготовку.

Крім того, в місцевому осередку «Юнармії» запроваджені польові виходи з учнями для занять з мінно-вибухової справи.

Наприкінці навчального року старшокласники складають відповідний «іспит», за результатами якого Гаврильчук особисто вербує «випускників» до збройних сил рф.

У такий спосіб фігурант виконує вказівку кремля щодо поповнення новим особовим складом окупаційних угруповань, які воюють проти Сил оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Гаврильчуку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти українців.

Розслідування проводили співробітники СБУ в АР Крим за процесуального керівництва прокуратури в АР Крим та міста Севастополя.

Служба безпеки України