Члени міжрегіональної злочинної організації організували канал розповсюдження амфетаміну на території кількох областей

Серед підозрюваних — утриманець виправної установи на території Вінницької області та його шестеро спільників, які знаходилися на волі.

Як встановили співробітники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області та слідчі обласної поліції, 39-річний засуджений організував діяльність злочинної організації, члени якої займалися незаконним виготовленням та розповсюдженням психотропних речовин. Збували наркотичні засоби на території Житомира, Чернівців та області, а також у столиці.

У кожному з перелічених міст знаходився учасник злочинного угруповання, який відповідав за наркотрафік на ввіреній йому території. Заборонені речовини фігуранти пересилали територією України за допомогою поштових сервісів, де на місцях розфасовували та збували товар серед населення.

Для ведення звітності керівник чернівецької ланки злочинної групи залучив до протиправної діяльності свою співмешканку. Вона відповідала за «бухгалтерію» угруповання та проводила грошові розрахунки з фігурантами.

Поліцейські спільно з працівниками СБУ в Чернівецькій області за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення провели 14 обшуків на території кількох регіонів за місцями проживання, в транспортних засобах фігурантів та у виправній колонії на Вінниччині. Вилучили предмети для виготовлення та фасування амфетаміну, 250 тис. грн, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та «чорнові» записи.

Шістьох ділків із волі правоохоронці затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На підставі зібраних доказів організатору та членам злочинної організації повідомлено про підозру за ч. 1 та 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України