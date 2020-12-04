На Винниччине осудили трех торговцев оружием и наркотиками

Группа преступников, которая состояла из организатора и двух соисполнителей, попалась на сбыте оружия, боевых припасов, наркотических средств и психотропных веществ. Всех трех днях осудили.

Следствие продолжалось в двух областях: Винницкой и Закарпатской. Правоохранители провели ряд оперативных закупок и задокументировали все факты преступления.

Как отмечают в пресс службе прокуратуры Винницкой области, у злоумышленников во время операций правоохранители приобрели три автоматические пистолеты Grand Power с глушителями к ним, пистолеты «VZOR 70» и «VZOR 50», четыре пистолета-пулемета модели Scorpion и более 600 боеприпасов к указанной огнестрельного оружия.

Также стали известны факты о том, что злоумышленники продают большими партиями кокаин, метамфетамин и апрофен.

– Обвинительный акт в указанном уголовном производстве по признакам совершения в составе организованной группы преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 УК Украины слушался по существу Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области, поскольку именно на территории указанной области проходил последний этап по разоблачению организованной группы. Тогда были задержаны 5 человек, фигурантов уголовного производства, двое из которых сразу признали вину и дали разоблачительные показания в отношении членов организованной группы, – отмечается в сообщении. – Публичное обвинение поддерживалось работниками Винницкой областной прокуратуры, трое обвиняемых находились и продолжают находиться под стражей.

В результате суд вынес приговор. Организатору – 12 лет заключения, его приспешникам – 11 лет 11 месяцев с конфискацией имущества и 11 лет 10 месяцев также с конфискацией. // vinnytsianews.com