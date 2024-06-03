Одеські поліцейські викрили двох містян у крадіжці та шахрайстві

Чоловік зазіхнув на чужий рюкзак, а жінка – на мобільник. Обом правопорушникам правоохоронці повідомили про підозру.

Слідчі встановили, що 33-річний одесит біля зупинки громадського транспорту на вулиці Європейській на тротуарі угледів наплічник співмістянина. Поки останній виглядав маршрутку, зловмисник тихцем взяв його майно і втік. Вже біля «Привозу» фігурант почав роздивлятися вміст рюкзака. Виявлені 800 гривень і мобільний телефон він залишив собі, а паспорт потерпілого і сам рюкзак викинув. Після того, як потерпілий звернувся в поліцію, вжитими заходами поліцейські встановили як правопорушника, так і все викрадене ним майно, яке повернули власнику.

А 46-річна одеситка, повертаючись після повітряної тривоги з укриття додому, на проспекті Українських Героїв помітила в руках незнайомки телефон і вирішила ним заволодіти. Зловмисниця попросила у жінки мобільник нібито для здійснення термінового дзвінка рідним, а щойно довірлива співмістянка дала гаджет і трохи відволіклась, та зникла з ним у невідомому напрямку. Отримавши повідомлення від потерпілої, поліцейські встановили правопорушницю і вилучили привласнений нею телефон, який вона хотіла подарувати своєму чоловікові. Гаджет повернули власниці.

Зібравши достатню кількість доказів, слідчі та дізнавачі відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 повідомили фігурантам про підозру. Чоловіку – у таємному викраденні чужого майна, тобто крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України), а також у незаконному заволодінні будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом (ч. 3 ст. 357 ККУ). Жінці – у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві (ч. 1 ст. 190 ККУ).

Чоловік ризикує опинитись за ґратами на строк від пʼяти до восьми років. Жінці ж загрожує штраф від 34000 до 51000 гривень або громадські роботи на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або пробаційний нагляд на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.

Процесуальне керівництво у провадженнях здійснює Приморська окружна прокуратура міста Одеси.

Слідство триває.

ГУ Національної поліції в Одеській області