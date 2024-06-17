Вирок суду отримала псевдоволонтерка з Одещини

Зловмисниця ошукала родичів чотирьох безвісти зниклих військовослужбовців. За скоєне вона отримала покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном півтора роки. Також її зобов’язано відшкодувати потерпілим завдані матеріальні збитки.

Співробітники Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно зі слідчими слідчого управління, за сприяння працівників управління кримінального аналізу ГУНП в Одеській області встановили, що 32-річна жінка протягом березня 2023 року збирала у соціальних мережах дані щодо безвісти зниклих військовослужбовців ЗСУ і членів їхніх сімей, телефонувала останнім за номерами телефонів, які вони залишали під дописами з закликами допомогти розшукати рідних, представлялась волонтеркою і повідомляла неправдиву інформацію, що розшукувані знаходяться в госпіталі у Бахмуті. Зловмисниця просила перерахувати на її банківський рахунок кошти на лікування, харчування й транспортування військових у безпечне місце. Суми, які вона озвучувала, коливалися від кількох сотень до кількох тисяч гривень.

Введені в оману громадяни, почувши радісну звістку та намагаючись допомогти рідним, перераховували кошти на картку «волонтерки», які та знімала і використовувала у своїх цілях, а номери потерпілих блокувала.

Поліцейські розшукали правопорушницю. Під час слідчих дій у неї вилучили засоби мобільного зв’язку і банківську картку, на яку ошукані люди перераховували гроші.

В ході слідства поліцейські встановили чотирьох громадян, які загалом відправили шахрайці понад 9000 гривень.

Зібравши достатньо доказів, слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури висунули фігурантці обвинувачення за ч.ч. 1 та 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, тобто шахрайстві, зокрема вчиненому повторно.

Обвинувальний акт скерували до суду, який дослідивши зібрані поліцейськими докази, визнав обвинувачену винною і призначив їй покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном півтора роки. Засуджена повинна періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Також суд зобов’язав жінку відшкодувати потерпілим завдані матеріальні збитки.

Подільське районне управління поліції в Одеській області