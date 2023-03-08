На Вінниччині підприємця підозрюють у махінаціях на мільйон гривень

Ввівши в оману фінансову установу 50-річний зловмисник зміг отримати кредит на будівництво автозаправного комплексу у колишньому Чернівецькому районі, натомість отримані кошти він витратив на будівництво у Вінниці мийки самообслуговування.

Документували шахрайство з державними коштами слідчі Слідчого управління обласного главку поліції за оперативного супроводу працівників Відділу захисту інтересів суспільства і держави та процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник у 2020 році надав до фонду завідомо неправдиву інформацію для отримання кредитних коштів на будівництво АЗС. Після отримання одного мільйона гривень, він деякий час створював видимість належного виконання умов кредитного договору.

Натомість отримані кошти він витратив на будівництво в обласному центрі мийки самообслуговування та придбання туди обладнання.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 222 Кримінального кодексу України (Шахрайство з фінансовими ресурсами) підозрюваному загрожує штраф чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Вінницької області