Злочинний маразм триває: Трамп у Канаді заявив про необхідність повернутися до формату G8 за участі Росії

Президент США Дональд Трамп у перших же заявах на саміті G7 у Канаді наголосив, що вважає необхідним повернутися до формату G8 за участі Росії, повторивши таким чином свою давню риторику, яка збігається з інтересами Кремля.

Про це йшлося під час вступного слова в понеділок на зустрічі Дональда Трампа з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, передає Укрінформ.

«G7 колись була G8. Барак Обама і людина на ім’я Трюдо не хотіли, щоби Росія була присутня там, і я би сказав, що це було помилкою, бо, на мою думку, не було би війни, якби Росія була присутня. І зараз не було би війни, якби Трамп був президентом чотири роки тому», – зазначив чинний глава Білого дому..

Він вкотре підкреслив, що Росію «помилково» вигнали з G8, і зараз, за його словами, багато часу витрачається на розмови про РФ в той час, як вона не перебуває за столом. І це, на думку Трампа, ускладнює справи.

Водночас президент США неоднозначно відповів на уточнення про те, чи вважає він, що Путін мав бути присутнім на нинішньому засіданні G7 в Канаді.

«Я не кажу, що він має (бути тут – ред.) прямо зараз, бо можливо, занадто багато води збігло, але це (виключення Росії з G8 – ред.) було великою помилкою», – зазначив Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп неодноразово висловлював ідею про необхідність повернення Росії на міжнародний ринок попри продовження нею повномасштабної війни в Європі.