20 ударів ножем по всьому тілу: на Київщині повідомили про підозру зловмиснику

Днями до Фастівського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на зупиночній платформі станції Вишняки виявлено тіло чоловіка.

За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясували, що 63-річний мешканець Житомирщини загинув від ножових поранень.

Невдовзі поліцейські розшукали зловмисника в Києві. Ним виявився раніше засуджений за майнові злочини мешканець столиці. За його місцем проживання правоохоронці провели невідкладний обшук, в ході якого вилучили речові докази.

Слідство встановило, що 35-річний фігурант, перебуваючи на залізничній платформі, вирішив заволодіти рюкзаком незнайомого йому громадянина. Під час сутички з останнім, нападник дістав ніж та завдав потерпілому 20 ножових поранень по всьому тілу.

Слідчі, за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури за фактом умисного вбивства з корисливих мотивів повідомили фігуранту про підозру за (п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає максимальну міру покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Київської області